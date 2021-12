Clizia Incorvaia provata dal Covid: "Ti devasta psicologicamente" (Di giovedì 30 dicembre 2021) In attesa dell'esito del tampone di controllo, Clizia Incorvaia parla ai follower nelle Stories: 'Sto molto meglio nonostante la voce nasale e i capelli sporchi… Farò lo shampoo domani per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) In attesa dell'esito del tampone di controllo,parla ai follower nelle Stories: 'Sto molto meglio nonostante la voce nasale e i capelli sporchi… Farò lo shampoo domani per ...

Advertising

infoitcultura : Clizia Incorvaia incinta e positiva al Covid: «Momento difficilissimo, ansia per il bebè in arrivo» - infoitcultura : Paura per Clizia Incorvaia risultata positiva al Covid: ecco cosa ha detto - infoitcultura : Clizia Incorvaia ha il covid, paura per il bebè in grembo: “Momento difficilissimo, sono fragile” (FOTO) - infoitcultura : Clizia Incorvaia e il Covid: una dura prova - infoitcultura : Clizia Incorvaia, la malattia arriva in gravidanza: “Scenari drammatici” -