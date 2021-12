Love Island: il programma di Giulia De Lellis a rischio (Di martedì 28 dicembre 2021) Giulia De Lellis, che si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne, di recente ha debuttato anche nei panni di conduttrice e, infatti, ha portato avanti con successo Love Island, il programma in cui vari single trascorrono il tempo insieme in una bellissima villa, tra prove e piccanti giochi. Secondo alcune indiscrezioni, però, lo show sarebbe a rischio. Giulia De Lellis è senza dubbio il personaggio più famoso uscito da Uomini e Donne. La ragazza, che nel dating show aveva corteggiato Andrea Damante uscendo poi con lui, è infatti diventata davvero popolare sui social e qualche tempo fa ha persino scritto un libro. La ragazza, inoltre, è stata scelta come conduttrice di Love Island, il reality ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 dicembre 2021)De, che si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne, di recente ha debuttato anche nei panni di conduttrice e, infatti, ha portato avanti con successo, ilin cui vari single trascorrono il tempo insieme in una bellissima villa, tra prove e piccanti giochi. Secondo alcune indiscrezioni, però, lo show sarebbe aDeè senza dubbio il personaggio più famoso uscito da Uomini e Donne. La ragazza, che nel dating show aveva corteggiato Andrea Damante uscendo poi con lui, è infatti diventata davvero popolare sui social e qualche tempo fa ha persino scritto un libro. La ragazza, inoltre, è stata scelta come conduttrice di, il reality ...

