Covid: De Blasio, scuole restino aperte, più test a studenti (Di martedì 28 dicembre 2021) "Le scuole devono restare aperte: stiamo lavorando affinché tutto sia pronto per il 3 gennaio", all'attesa riapertura dopo la pause di Natale. Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) "Ledevono restare: stiamo lavorando affinché tutto sia pronto per il 3 gennaio", all'attesa riapertura dopo la pause di Natale. Lo afferma il sindaco di New York, Bill de, ...

Advertising

ste_pax : RT @ultimenews24: A New York, dove nel weekend di Natale si è registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid, da oggi è in vigore… - GiusPecoraro : RT @ultimenews24: A New York, dove nel weekend di Natale si è registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid, da oggi è in vigore… - Moixus1970 : RT @ultimenews24: A New York, dove nel weekend di Natale si è registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid, da oggi è in vigore… - ultimenews24 : A New York, dove nel weekend di Natale si è registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid, da oggi è in v… - willycuba65 : RT @zazoomblog: A New York 100 dollari per chi si vaccina contro il Covid. Il sindaco De Blasio: «Farà la differenza per molti» - #dollari… -