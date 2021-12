Abandoned | svelato periodo d’uscita del prologo e della tech demo

(Di martedì 28 dicembre 2021) Blue Box Studios torna a parlare di, accennando al 2022 comedeldel gioco Tra i momenti salienti del 2021, uno di quelli che ha fatto più scalpore all’internocommunity videoludica è probabilmente la rivelazione di. Si tratta di un titolo misterioso sotto ogni punto di vista, del quale non si conosce quasi nulla ma che nonostante ciò ha creato intorno a sé un enorme alone di curiosità da parte dei videogiocatori, i quali hanno dato vita ad aspettative e rumor di ogni genere. Queste aspettative hanno portato però a far infuriare l’utenza, spinta anche da un marketing gestito in modo piuttosto disastroso che ha fatto sorgere numerose polemiche. Mentre sul proprio ...

