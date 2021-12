Fiorentina, in un comunicato dieci proposte per la sostenibilità dei club e le regole sui procuratori (Di lunedì 27 dicembre 2021) In un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Fiorentina ha lanciato dieci proposte per la sostenibilità dei club di Serie A e delle regole che riguardano i contratti dei giocatori e il potere dei procuratori, continuando dunque a insistere, in particolar modo da quando è arrivato Commisso, sul rinnovamento del calcio italiano: “ACF Fiorentina ritiene che si siano ormai da tempo passati i limiti relativi al necessario e fondamentale equilibrio che il sistema calcio deve riuscire a mantenere tra tutti gli attori che lavorano, direttamente o indirettamente, nel mondo del pallone”, si legge nel comunicato. Quindi si entra nel merito della proposta: “FIFA, UEFA e FIGC (in Italia) hanno il compito di proporre una ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) In unufficiale apparso sul proprio sito, laha lanciatoper ladeidi Serie A e delleche riguardano i contratti dei giocatori e il potere dei, continuando dunque a insistere, in particolar modo da quando è arrivato Commisso, sul rinnovamento del calcio italiano: “ACFritiene che si siano ormai da tempo passati i limiti relativi al necessario e fondamentale equilibrio che il sistema calcio deve riuscire a mantenere tra tutti gli attori che lavorano, direttamente o indirettamente, nel mondo del pallone”, si legge nel. Quindi si entra nel merito della proposta: “FIFA, UEFA e FIGC (in Italia) hanno il compito di proporre una ...

