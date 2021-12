Covid, Omicron dilaga e contagia 10 volte di più (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Gabriele Masiero Ha ripreso a correre il Covid in maniera apparentemente inarrestabile in tutta la Toscana con valori dell'incidenza che sono letteralmente esplosi con un'impennata davvero ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) di Gabriele Masiero Ha ripreso a correre ilin maniera apparentemente inarrestabile in tutta la Toscana con valori dell'incidenza che sono letteralmente esplosi con un'impennata davvero ...

Advertising

Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - Corriere : Berlino, da 74mila a 10mila casi dopo il lockdown dei no vax - Corriere : ?? Cosa sta succedendo in Germania - IntSovranista : RT @flayawa: Questo vaccino è talmente efficace contro la variante Omicron che dopo pochi giorni dalla terza dose ti viene i Covid. - giuseppeargent3 : Covid-omicron.Continuano la falsità ed il terrorismo. In Germania in 3 anni 7 milioni di casi covid. Ma nessuno va… -