Covid | il Capodanno con concerti e discoteche vietati | solo in casa

(Di lunedì 27 dicembre 2021)chiuse, cancellatie feste in piazza. Omicron spegne il. In molti casi a livello locale ci avevano gia' pensato i sindaci a disdire gli eventi in programma per la notte ...

Nessuna festa in piazza, nessun evento particolare, nessun ballo in discoteca. Anche per ilin arrivo è il, ed in particolare la variante Omicron, a dettare l'agenda dei festeggiamenti. La situazione, in ogni caso, è di gran lunga diversa da quella dello scorso anno, quanto ...... in cui si discuteranno misure aggiuntive per arginare la diffusione del- 19, e in ...riporta inoltre che non sarebbe in discussione l'ipotesi di un coprifuoco notturno per la notte di. ...Discoteche chiuse, cancellati concerti e feste in piazza. Omicron spegne il Capodanno. In molti casi a livello locale ci avevano gia' pensato ...La crisi Covid – ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli - sta impattando sempre di più sull’intera filiera turistica con migliaia ...