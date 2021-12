Caos ffp2, perché non vengono calmierati i prezzi? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra le nuove regole decise dal governo Draghi per fare fronte all’impennata di contagi che sta colpendo il nostro paese, anche l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 su alcuni mezzi pubblici. Un obbligo che non si accompagna, però, ad una auspicata calmierazione del prezzi: una singola mascherina può costare da 1,50 a 3 euro. Per una famiglia di 4 persone questo pò significare un costo di 140 euro mensili. Alle 16 ne parlano in diretta Peter Gomez e Thomas Mackinson. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tra le nuove regole decise dal governo Draghi per fare fronte all’impennata di contagi che sta colpendo il nostro paese, anche l’obbligo di indossare la mascherinasu alcuni mezzi pubblici. Un obbligo che non si accompagna, però, ad una auspicata calmierazione del: una singola mascherina può costare da 1,50 a 3 euro. Per una famiglia di 4 persone questo pò significare un costo di 140 euro mensili. Alle 16 ne parlano ine Thomas Mackinson. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

