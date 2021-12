Calciomercato Cagliari, anche i rossoblù sulle tracce di Mayoral (Di lunedì 27 dicembre 2021) Calciomercato Cagliari, si prepara una campagna incentrata su vari calciatori che hanno intenzione di rilanciarsi: le ultime Il Cagliari, dopo gli acquisti di spessore degli ultimi anni, ha deciso, per la sessione invernale di Calciomercato, di puntare su giocatori di qualità, che vogliono rilanciarsi e che possono essere funzionali al progetto che prende ora il nome di lotta salvezza. Secondo Il Corriere dello Sport, il club rossoblù starebbe pensando, oltre a Lovato e Goldaniga, anche all’attaccante Borja Mayoral, alla ricerca di un riscatto. Indispensabile, nel suo caso, capire se sarà disposto a lottare per un obiettivo diverso rispetto a quelli a cui è abituato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021), si prepara una campagna incentrata su vari calciatori che hanno intenzione di rilanciarsi: le ultime Il, dopo gli acquisti di spessore degli ultimi anni, ha deciso, per la sessione invernale di, di puntare su giocatori di qualità, che vogliono rilanciarsi e che possono essere funzionali al progetto che prende ora il nome di lotta salvezza. Secondo Il Corriere dello Sport, il clubstarebbe pensando, oltre a Lovato e Goldaniga,all’attaccante Borja, alla ricerca di un riscatto. Indispensabile, nel suo caso, capire se sarà disposto a lottare per un obiettivo diverso rispetto a quelli a cui è abituato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

