Ultime Notizie Roma del 26-12-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo l’aggiornamento di ieri nel giorno di Natale secondo i dati del Ministero della Salute sull’andamento della pandemia in Italia nelle24 ore si sono stati 54762 nuovi casi a fronte di 969752 tamponi effettuati 144 i decessi questa settimana a livello nazionale è stata superata La prima soglia critica e di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e quanto è scritto nel verbale della cabina di regia del 24 dicembre citato nell’ordine del Ministero della Salute pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale Che dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid e nelle regioni che la Cri e il Friuli Venezia Giuliaparliamo ora di scuola e andiamo a vedere la struttura ...