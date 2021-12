**Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (7) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Tra gli eventi significativi” del suo mandato, anche “il sostegno, convinto, agli sforzi dell'Italia per l'ingresso tra i fondatori dell'euro, nel maggio 1998”. Anche in questo caso emerge la linea di continuità nell'azione dei Presidenti della Repubblica che si sono succeduti nel tempo, fedeli alla “scelta europeista e atlantica” e all'”adesione convinta alle Nazioni Unite”, punti di riferimento di quel “multilateralismo” e di quella “cooperazione” che “rappresentano le sole risposte concrete ed efficaci alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta”. Così se Giovanni Gronchi auspicò “il passaggio dal diritto della forza alla forza del diritto, nell'ottica della pacificazione internazionale”, in vista della “pace da raggiungere attraverso un efficace ordinamento internazionale”; Antonio Segni fu “atlantista ed europeista ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Tra gli eventi significativi” del suo, anche “il sostegno, convinto, agli sforzi dell'Italia per l'ingresso tra i fondatori dell'euro, nel maggio 1998”. Anche in questo caso emerge la linea dinell'azione dei Presidenti della Repubblica che si sono succeduti nel tempo, fedeli alla “scelta europeista e atlantica” e all'”adesione convinta alle Nazioni Unite”, punti di riferimento di quel “multilateralismo” e di quella “cooperazione” che “rappresentano le sole risposte concrete ed efficaci alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta”. Così se Giovanni Gronchi auspicò “il passaggio dal diritto della forza alla forza del diritto, nell'ottica della pacificazione internazionale”, in vista della “pace da raggiungere attraverso un efficace ordinamento internazionale”; Antonio Segni fu “atlantista ed europeista ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (11)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (10)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (9)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (8)... - TV7Benevento : **Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica** (7)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella continuità Draghi, I possibili piani per un 'Governo bis' nel caso in cui dovesse salire al Colle ... Daniele Franco nuovo capo dell'esecutivo? Mentre l'incarico settennale di Sergio Mattarella volge ... la prima appunto è quella di varare il 'Governo Draghi bis', un esecutivo di continuità che ...

Nebbia sul Quirinale: trattative serrate, strane alleanze, Draghi al Colle solo se c'è accordo fra tutti i partiti Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2022. Il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe,... il centro destra suggerirà di dare continuità a questo governo. Meglio che Draghi continui il suo ...

Mattarella: la continuità con mandato predecessori per attuare Carta e irrobustire Repubblica Il Dubbio ... Daniele Franco nuovo capo dell'esecutivo? Mentre l'incarico settennale di Sergiovolge ... la prima appunto è quella di varare il 'Governo Draghi bis', un esecutivo diche ...Il mandato discade il 3 febbraio 2022. Il presidente della Camera Roberto Fico potrebbe,... il centro destra suggerirà di darea questo governo. Meglio che Draghi continui il suo ...