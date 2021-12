Il lockdown funziona (soprattutto per i No vax): contagi in calo in Austria e Germania (Di domenica 26 dicembre 2021) In Italia se ne discute, in Germania e Austria se ne vedono già gli effetti. Il lockdown con tanto di coprifuoco per non vaccinati sembra essere una delle ultime decisioni dei due governi che più ha fatto registrare risultati di contenimento. Alle prese con un’esplosione drammatica di contagi da Covid-19, Germania e Austria hanno deciso di limitare le libertà di chi si è rifiutato di partecipare alla campagna vaccinale collettiva. La direttiva in Germania è entrata in vigore dal 2 dicembre scorso dopo il record di quasi 74 mila casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore il bollettino epidemiologico diffuso dal Robert Koch Institute ha riportato 10.100 nuovi casi di Covid e 88 decessi dovuti al virus, sottolineando come l’incidenza settimanale continui a decrescere. Dai ... Leggi su open.online (Di domenica 26 dicembre 2021) In Italia se ne discute, inse ne vedono già gli effetti. Ilcon tanto di coprifuoco per non vaccinati sembra essere una delle ultime decisioni dei due governi che più ha fatto registrare risultati di contenimento. Alle prese con un’esplosione drammatica dida Covid-19,hanno deciso di limitare le libertà di chi si è rifiutato di partecipare alla campagna vaccinale collettiva. La direttiva inè entrata in vigore dal 2 dicembre scorso dopo il record di quasi 74 mila casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore il bollettino epidemiologico diffuso dal Robert Koch Institute ha riportato 10.100 nuovi casi di Covid e 88 decessi dovuti al virus, sottolineando come l’incidenza settimanale continui a decrescere. Dai ...

