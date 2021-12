Grande Fratello Vip, l'ex fidanzata di Biagio D'Anelli scrive a Miriana Trevisan: 'Non ti fidare, ti farà soffrire' (Di domenica 26 dicembre 2021) Il flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli al sta facendo discutere. Sul settimanale Di Più Manuela Ferrera , ex fidanzata dell'opinionista televisivo ha voluto scrivere una lettera all'ex ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) Il flirt traD'al sta facendo discutere. Sul settimanale Di Più Manuela Ferrera , exdell'opinionista televisivo ha volutore una lettera all'ex ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - anna_coronas : @Davide15978918 SALVIAMO BIAGIO PREFERITO APP MEDIASET PLAY INFINITY SMS AL 477.000.2CON SCRITTO BIAGIO D'ANELL,SAL… - mistermeo : RT @dessere88: ?? 1984: tutti i buoni cittadini hanno partecipato al loro appuntamento quotidiano per ascoltare il GRANDE FRATELLO attravers… - Federic71276785 : @Iucciole Ha fatto benissimo a non farlo Lulù stanno al grande fratello quindi uno i piatti li puoi anche fare con calma - marco061066 : RT @Alessia_ing: Ci stanno fregando tutti Se tolgono il contante saremo schiavi del grande fratello -