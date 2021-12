Incendio in appartamento, muore un anziano. Evacuato uno stabile di sei piani (Di sabato 25 dicembre 2021) Un uomo, di 81 anni è morto nell’Incendio della propria abitazione divampato attorno alle 23 della notte scorsa a Sacile ( Pordenone ), al sesto piano di uno stabile che è stato completamente fatto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 dicembre 2021) Un uomo, di 81 anni è morto nell’della propria abitazione divampato attorno alle 23 della notte scorsa a Sacile ( Pordenone ), al sesto piano di unoche è stato completamente fatto...

