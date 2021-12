Gli auguri di De Laurentiis ai tifosi: «Che il prossimo anno porti una svolta di fiducia e ottimismo» (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri al popolo dei tifosi azzurri con una lettera pubblicata sul sito della società. Cari tifosi azzurri, in questi giorni caratterizzati da un profondo sentimento di spiritualità, voglio condividere con Voi la gioia e l’affetto che ci lega alla Santa Festività. Rivolgo un pensiero sentito e speciale a tutte le famiglie meno fortunate, che hanno difficoltà e che stanno attraversando momenti di sofferenza. Il mio auspicio è che proprio da questo periodo dell’anno possano ricevere la meritata serenità. Il dono che tutti desideriamo è che il prossimo anno possa portare una definitiva svolta verso un futuro all’insegna della fiducia e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 dicembre 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio Deha voluto fare glial popolo deiazzurri con una lettera pubblicata sul sito della società. Cariazzurri, in questi giorni caratterizzati da un profondo sentimento di spiritualità, voglio condividere con Voi la gioia e l’affetto che ci lega alla Santa Festività. Rivolgo un pensiero sentito e speciale a tutte le famiglie meno fortunate, che hdifficoltà e che stattraversando momenti di sofferenza. Il mio auspicio è che proprio da questo periodo dell’possano ricevere la meritata serenità. Il dono che tutti desideriamo è che ilpossa portare una definitivaverso un futuro all’insegna dellae ...

