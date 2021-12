Festa del dono della Comunità di Sant’Egidio a Napoli con oltre 100 persone in difficoltà

Advertising

Pontifex_it : Mentre risuona l’annuncio della nascita del Salvatore, sorgente della vera pace, vediamo ancora tanti conflitti, cr… - vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - SignorAldo : RT @Pontifex_it: Mentre risuona l’annuncio della nascita del Salvatore, sorgente della vera pace, vediamo ancora tanti conflitti, crisi e c… - ElisaCheccaglin : RT @Marty_Loca80: Buon Natale a tutti, buon Natale anche a lui,invasore del patrio suolo,che almeno ce l'ha fatta, buon Natale a tutti quel… - Suziquattro2 : RT @axelvassallo: Il giorno di Natale con gli amici del #Leredità. @insinnaflavio e i “prof”@lui_samira e @CerelliAndrea pronti per accende… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del

... rispetto alle 8.5002020 e alle appena 300 nel 2018. Il capo della Chiesa anglicana ha parlato ... Il cristianesimo ortodosso normalmente osserva questadue settimane dopo, secondo il ...Giorni di relax per i calciatori della Roma . Sparsi in tutte le partimondo in attesa di tornare ad allenarsi il 30 dicembre.anche in casa Totti , simpatico siparietto tra l'ex numero 10 e la moglie al momento dello scambio di regali. La Roma comincerà il ...A Napoli la Comunità di Sant'Egidio ha distribuito un centinaio di pasti caldi e un kit di sopravvivenza a rifugiati, poveri e senza tetto ...“Servire per Cambiare Vite: anche a Natale”. A ricordare il motto del Presidente Internazionale del Rotary Shekhar Mehta, è stato il Presidente del “Ro ...