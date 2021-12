Mancini: 'Qatar? Ci siamo un po' lasciati andare, ma resto ottimista' (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roberto Mancini traccia un bilancio di un 2021 che resterà comunque memorabile per lui e la Nazionale, con la strepitosa vittoria agli Europei. "Se ripenso alla finale - ha detto Mancini a Sky Sport ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Robertotraccia un bilancio di un 2021 che resterà comunque memorabile per lui e la Nazionale, con la strepitosa vittoria agli Europei. "Se ripenso alla finale - ha dettoa Sky Sport ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Per il Qatar resto ottimista, potrebbero esserci cambi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Per il Qatar resto ottimista, potrebbero esserci cambi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Mancini: 'Per il Qatar resto ottimista, potrebbero esserci cambi' - apetrazzuolo : ITALIA - Mancini: 'Per il Qatar resto ottimista, potrebbero esserci cambi' - napolimagazine : ITALIA - Mancini: 'Per il Qatar resto ottimista, potrebbero esserci cambi' -