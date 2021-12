Brusaferro (Iss): "In quasi tutte le regioni il valore Rt è superiore a 1" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dicembre 2021 "In quasi tutte le regioni il valore Rt è superiore a 1 e questo giustifica il fatto che la circolazione del Covid nel nostro paese continua ad aumentare". Lo ha detto Silvio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dicembre 2021 "InleilRt èa 1 e questo giustifica il fatto che la circolazione del Covid nel nostro paese continua ad aumentare". Lo ha detto Silvio ...

Advertising

telodogratis : Covid19, “il numero dei casi crescerà ancora”, così Brusaferro (ISS) - Open_gol : Per il presidente dell'Iss non abbiamo ancora raggiunto il picco dei contagi - infoitinterno : L’avvertimento di Brusaferro (Iss): «I contagi saliranno ancora, fate la terza dose il prima possibile» - Daniele_Manca : Variante Omicron in Italia al 28% : il report Iss segnala la «forte crescita»- Brusaferro: «Focolai molto estesi in… - aleslt3 : @zossigeno @g3p5 @lucazanga81 @PietroSalvatori L'hai già detto all'ISS? Ho il contatto di brusaferro dovesse servire ??????? -