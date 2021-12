Allestito un ' reparto Natale' in ogni padiglione del Policlinico di Bari 

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - C'è un “” indeldi Bari. Nel laboratorio covid le provette nelle quali finiscono i tamponi compongono il presepe, come augurio “che un giorno vengano utilizzati solo come decorazioni”. Un camino di cartapesta e una poltrona sono comparsi neldi ortopedia pediatrica in attesa di Babbo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allestito reparto

AGI - Agenzia Italia

Nelnessuno dimentica Sergio Bonazzi , l'infermiere morto per Covid lo scorso anno. Nel corridoio c'è la scritta 'Bonny', come lo chiamavano tutti, accanto è statoun piccolo ...... dove gli agenti hanno apposto una decorazione natalizia della Polizia di Stato nel "villaggio fatato",al 5° piano deldi Oncoematologia Pediatrica. L'iniziativa si è svolta alla ...Le stelle con i nomi dei pazienti che non ce l'hanno fatta nella terapia intensiva covid sono state disposte sull'albero di Natale per ricordare il segno, la luce, che ciascuno lascia in chi gli è sta ...Un decorazione natalizia della polizia è stata apposta questa mattina nel 'Villaggio fatato' allestito al quinto piano del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale infantile Regina Margherit ...