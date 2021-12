Alec Baldwin e il videomessaggio sulla tragedia del set di Rust: “Non passa giorno in cui io non ci pensi” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alec Baldwin lancia un messaggio tramite Instagram in occasione del Natale, tornando sulla morte tragica di Halyna Hutchins sul set di Rust: “Non passa giorno in cui non ci pensi. Non vedo l’ora che alcuni aspetti di questa vicenda siano superati, ma chi è stato coinvolto non lo supererà mai. Non lo dimenticherò mai. Vi ringrazio per il supporto che mi mandate, ora sono con la mia famiglia ed è l’unica cosa che mi importa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021)lancia un messaggio tramite Instagram in occasione del Natale, tornandomorte tragica di Halyna Hutchins sul set di: “Nonin cui non ci. Non vedo l’ora che alcuni aspetti di questa vicenda siano superati, ma chi è stato coinvolto non lo supererà mai. Non lo dimenticherò mai. Vi ringrazio per il supporto che mi mandate, ora sono con la mia famiglia ed è l’unica cosa che mi importa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

