Minacce sui social a Brunetta | 4 denunce per diffamazione aggravata

ROMA – "Sono state individuate e denunciate dalla Polizia Postale di Roma quattro persone per aver pubblicato sui miei social Minacce e messaggi diffamatori nei miei confronti. I quattro dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata". Lo comunica su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rendendo noto il provvedimento che la Polpost ha preso nei confronti di quattro soggetti.

