Inter-Torino, è Denzel Dumfries il migliore in campo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dumfries segna al Torino e regala tre punti d’oro all’Inter: è lui il migliore in campo È Denzel Dumfries il migliore in campo dell’Inter scelto dai tifosi nel consueto sondaggio post partita dopo la vittoria sul Torino. Il calciatore olandese è stato scelto dal 68% dei tifosi nerazzurri che hanno partecipato al sondaggio. Staccati tutti gli altri: Bastoni (13,5%), Perisic (12,2%) e Dzeko con appena il 6,3% delle preferenze e autore dell’assist per l’olandese che ha deciso la sfida contro i granata. Vota qui — Inter (@Inter) December 22, 2021 L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)segna ale regala tre punti d’oro all’: è lui ilinilindell’scelto dai tifosi nel consueto sondaggio post partita dopo la vittoria sul. Il calciatore olandese è stato scelto dal 68% dei tifosi nerazzurri che hanno partecipato al sondaggio. Staccati tutti gli altri: Bastoni (13,5%), Perisic (12,2%) e Dzeko con appena il 6,3% delle preferenze e autore dell’assist per l’olandese che ha deciso la sfida contro i granata. Vota qui —(@) December 22, 2021 L'articolo proviene damagazine.

Advertising

MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - carlolaudisa : A vele spiegate. #Inter disinvolta anche con il #Torino, ma partorisce solo il gol di # (3 gol consecutivi). La reg… - Mediagol : VIDEO Inter-Torino, Lautaro non gradisce il cambio di Inzaghi? Le immagini - infoitsport : San Siro, ieri in Inter-Torino la conferma: urge un miglioramento -