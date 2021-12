GF Vip, Gianmaria e Federica sempre più vicini: cosa fa Soleil e come reagisce a questa 'amicizia' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip sta nascendo una nuova coppia? Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme passano sempre più tempo insieme, al punto da avere attirato l'attenzione di Soleil Sorge. Ecco cosa sta ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip sta nascendo una nuova coppia?Antinolfi eCalemme passanopiù tempo insieme, al punto da avere attirato l'attenzione diSorge. Eccosta ...

