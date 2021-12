Usa | file lunghissime per i tamponi molecolari a Washington

(Di martedì 21 dicembre 2021) Circa un centinaio di persone, molte infagottate per il freddo, sono in fila per sottoporsi a un tampone molecolare nel centro di, mentre i casi di variante Omicron sono in aumento a pochi ...

Circa un centinaio di persone, molte infagottate per il freddo, sono in fila per sottoporsi a un tampone molecolare nel centro di Washington, mentre i casi di variante Omicron sono in aumento a pochi ......che ci lascia stupefatti è constatare con quale facilità degli esponenti politici eletti nelle... ma quelle di chi ha in mano i voti e lia proprio piacimento - termina Berardi - . Ci ...Roma, 21 dic. (askanews) - Circa un centinaio di persone, molte infagottate per il freddo, sono in fila per sottoporsi a un tampone molecolare ...USA - La Casa Bianca esclude nuovo lockdown "Il Covid non rappresenta la stessa minaccia costituita nel 2020". Con queste parole la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, invita a non fare allarmismi ...