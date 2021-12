Scoperta scena rappresentante l’Iliade in Inghilterra (Di martedì 21 dicembre 2021) L’archeologia britannica sta vivendo un momento di straordinari successi. L’ultimo scavo ha portato alla luce un mosaico romano, raffigurante l’epica battaglia fra Achille ed Ettore. L’opera, ottimamente conservata, si trova in un’antica villa che era nascosta sotto il campo di un contadino a Rutland, in Inghilterra. Il mosaico scoperto in Inghilterra (Università di Leicester) – curiosauro.itIn Inghilterra riaffiora un mosaico romano ispirato all’Iliade Dopo aver riportato alla luce i resti del re Riccardo III (recuperati in un parcheggio) i membri dei Servizi archeologici dell’Università di Leicester sono riusciti a scovare un prezioso mosaico romano nelle East Midlands. La decorazione raffigura il leggendario eroe Achille che sfida il troiano Ettore. Senza dubbio, il mosaico può essere stimato come una delle opere di ... Leggi su curiosauro (Di martedì 21 dicembre 2021) L’archeologia britannica sta vivendo un momento di straordinari successi. L’ultimo scavo ha portato alla luce un mosaico romano, raffigurante l’epica battaglia fra Achille ed Ettore. L’opera, ottimamente conservata, si trova in un’antica villa che era nascosta sotto il campo di un contadino a Rutland, in. Il mosaico scoperto in(Università di Leicester) – curiosauro.itInriaffiora un mosaico romano ispirato alDopo aver riportato alla luce i resti del re Riccardo III (recuperati in un parcheggio) i membri dei Servizi archeologici dell’Università di Leicester sono riusciti a scovare un prezioso mosaico romano nelle East Midlands. La decorazione raffigura il leggendario eroe Achille che sfida il troiano Ettore. Senza dubbio, il mosaico può essere stimato come una delle opere di ...

Advertising

simanuelxlife : @givemelove_24 @vietatomorire4 e è onestamente sorprendente perché il coming out a laura e la scoperta di dante che… - _Iride_24 : I brividi in ogni scena potevi sentire tutta la sua rabbia il suo dolore anche solo attraverso il suo viso senza di… - makethewheel : @zukovenir secondo me questo non lo riprendono perché hanno chiuso la storia con la scena dell'ospedale.. il moment… - la_akasette : @AlaskaHempton ??perfino la scena di Laura che baciava pinna alla scoperta dell’identità di the pen era irreale come… - PorazikArt : Allo Spazio Teatro Invito un viaggio alla scoperta della commedia dell’ -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta scena Il Toscana Gospel Festival fa tappa a San Giovanni ... le "donne di Dio" che celebrano ed esaltano sonorità di un tempo lontano, alla scoperta di un genere musicale che ha rivoluzionato e ispirato il mondo. In scena la musica delle grandi protagoniste ...

I tesori della casa del Larario a Pompei, la visita degli scavi a Natale Alla scoperta della raffinata casa del Larario di Achille, dalle ricche decorazioni parietali. Una tra le ... La scena va probabilmente interpretata come una celebrazione della potenza della dea. Per chi ...

Pompei: alla scoperta della casa del larario di Achille La Repubblica Pompei: alla scoperta della casa del larario di Achille Per il periodo natalizio il Parco archeologico di Pompei propone, oltre al regolare accesso alla domus, visite accompagnate per tutti i possessori della My Pompeii Card, per scoprire e apprezzare ogni ...

Incredibile scoperta su Marte: l’annuncio della Nasa L’incredibile scoperta su Marte. La scoperta è stata annunciata al meeting dell’American Geophysical Union che si è svolto a New Orleans e, molto probabilmente, aiuterà a ricostruire l’evoluzione del ...

... le "donne di Dio" che celebrano ed esaltano sonorità di un tempo lontano, alladi un genere musicale che ha rivoluzionato e ispirato il mondo. Inla musica delle grandi protagoniste ...Alladella raffinata casa del Larario di Achille, dalle ricche decorazioni parietali. Una tra le ... Lava probabilmente interpretata come una celebrazione della potenza della dea. Per chi ...Per il periodo natalizio il Parco archeologico di Pompei propone, oltre al regolare accesso alla domus, visite accompagnate per tutti i possessori della My Pompeii Card, per scoprire e apprezzare ogni ...L’incredibile scoperta su Marte. La scoperta è stata annunciata al meeting dell’American Geophysical Union che si è svolto a New Orleans e, molto probabilmente, aiuterà a ricostruire l’evoluzione del ...