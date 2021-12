“Problemi sessuali”. Che umiliazione per Armando Incarnato: il cavaliere di UeD demolito (Di martedì 21 dicembre 2021) Armando Incarnato lo conoscete tutti. No? E come è potuto accadere ciò? Beh, vi facciamo un piccolo riassunto, posto che per conoscere una persona, come si dice in certi posti, “bisogna mangiarci un chilo di sale”. Armando è un imprenditore e attore napoletano che a Uomini e Donne è spesso e volentieri protagonista. Intendiamoci, la conduttrice è sempre Maria De Filippi. Gli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono sempre al loro posto. Ma lui, beh sì lui è un tipo che non si lascia intimorire da nessuno. E ‘ruba’ la scena. Più e più volte è stato al centro di accesissime, anzi infuocate polemiche. Recentemente si è scontrato ad esempio con Marcello Messina, cavaliere a UeD per non tanto tempo che però ha trovato la felicità e l’amore fuori dal programma. Armando, invece, è sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)lo conoscete tutti. No? E come è potuto accadere ciò? Beh, vi facciamo un piccolo riassunto, posto che per conoscere una persona, come si dice in certi posti, “bisogna mangiarci un chilo di sale”.è un imprenditore e attore napoletano che a Uomini e Donne è spesso e volentieri protagonista. Intendiamoci, la conduttrice è sempre Maria De Filippi. Gli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono sempre al loro posto. Ma lui, beh sì lui è un tipo che non si lascia intimorire da nessuno. E ‘ruba’ la scena. Più e più volte è stato al centro di accesissime, anzi infuocate polemiche. Recentemente si è scontrato ad esempio con Marcello Messina,a UeD per non tanto tempo che però ha trovato la felicità e l’amore fuori dal programma., invece, è sempre ...

KunGrax : RT @il__chimico: @Paperumma99 Oh wow, quelle sono un paio di grosse super tettone da mami cioè davvero senoni da furgone del latte, macchin… - comeonjennifer : Faccio una piccola premessa: se siete dei malati sessuali, bambini con dei problemi a gestire la propria sfera sess… - ElBondaz : RT @il__chimico: @Paperumma99 Oh wow, quelle sono un paio di grosse super tettone da mami cioè davvero senoni da furgone del latte, macchin… - DiInterista : RT @il__chimico: @Paperumma99 Oh wow, quelle sono un paio di grosse super tettone da mami cioè davvero senoni da furgone del latte, macchin… - il__chimico : @Paperumma99 Oh wow, quelle sono un paio di grosse super tettone da mami cioè davvero senoni da furgone del latte,… -