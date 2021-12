Nuoto | Gregorio Paltrinieri in crisi sui 1500 | 4° ai Mondiali e perde il record del mondo | dominio di Wellbrock

Leggi su oasport

(Di martedì 21 dicembre 2021)non riesce a incantare nella finale deimetri stile libero ai2021 diin vasca cerca e a sorpresa rimane giù dal podio. L’azzurro non conquista la medaglia iridata nella distanza prediletta per la prima volta in carriera. Negli ultimi nove anni era sempre riuscito a fare festa: oro nel 2014, argento nel 2012, 2016, 2018. Oggi il carpigiano non è mai stato concretamente in gara nella vasca di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), faticando decisamente più del previsto fin dalle prime battute e uscendo prematuramente dai giochi per le posizioni che contano. Il 27enne, primatista mondiale della specialità fino al via della gara odierna, ha perso tutte le sue certezze già a un terzo di gara e ha detto addio ai sogni di gloria....