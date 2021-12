I capi «Moncler Select» scelti da Alicia Keys

Leggi su panorama

(Di martedì 21 dicembre 2021), una delle artiste soul più influenti del nostro tempo, con 90 milioni di album venduti nel mondo, 15 Grammy Awards, un calendario fitto di impegni umanitari e la presenza costante nella classifica sul Time delle 100 persone più influenti al mondo, scegli dei key-looksda indossare in tre momenti specifici della vita nella città di New York. Nuova guest curator del progetto digitale «» di.com racconta tre momenti della sua giornata-tipo nella Grande Mela per far vivere con lei «Una giornata a New York» mentre si sceglie il giusto abbinamento estetico e si ascolta in streaming il suo ultimo album navigando sul sito del brand gestito da Remo Ruffini. Nella competitiva città americana,suggerisce di ...