Da Dudù di Berlusconi a Commander di Biden: i cani dei potenti (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti dà il benvenuto alla Casa Bianca al nuovo cucciolone. Ma dai corgy della regina Elisabetta al bracco di Draghi, viene da dire che ogni cane ha il suo politico di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti dà il benvenuto alla Casa Bianca al nuovo cucciolone. Ma dai corgy della regina Elisabetta al bracco di Draghi, viene da dire che ogni cane ha il suo politico di ...

Quirinale, la "diretta dal Colle" della deputata 5S: "Mattarella non lasci le chiavi del palazzo a Berlusconi" 'Berlusconi - scrive sui social l'esponente pentastallata postando un video del suo blitz - ha l'età giusta per fare il pensionato e godersi, insieme al suo Dudù, i suoi nipoti e la sua giovanissima ...

