Milan - Napoli 0 - 1 | Arrigo Sacchi | ' Rossoneri in confusione totale | non è più una squadra'

(Di lunedì 20 dicembre 2021)ha commentato a La Gazzetta dello Sport la situazione del, reduce dalla sconfitta casalinga per 1 - 0 con il. Ihanno raccolto appena sette punti nelle ultime sei giornate: 'Non è solo colpa ...

La 19° giornata di campionato è pronta ad aprire i battenti: si parte martedì alle 18.30 con Udinese - Salernitana , si finisce mercoledì alle 20.45 con Empoli -- Spezia , con i ...Ilavrà l'occasione per diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a ottenere almeno 17 successi esterni in campionato in un anno solare (meglio solo ilcon 18 vittorie nel ...Una fuga quella del difensore a pochi giorni dalla delicata sfida contro il Milan, per la quale Spalletti poteva contare solo su due difensori. Manolas ai microfoni di Super Bala live ha voluto fare ...Risultati 18a giornata del campionato di calcio italiano che torna subito in campo martedì col turno infrasettimanale pre-natalizio.