Il siparietto tra Tamberi e Draghi. Gimbo gli regala un'asta in miniatura e...

Advertising

infoitcultura : Siparietto tra Alvaro Vitali ei giudici di The Voice Senior - fabio_panarelli : Siparietto tra @RudyZerbi e @sonodeddy da seconda serata ?? @AmiciUfficiale - Gaga_onenaples : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Simpatico siparietto tra @petrazzuolo e #lucianospalletti “Gioca Ghoulam?”, il tecnico risponde così dopo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Simpatico siparietto tra Vincenzo Petrazzuolo e Luciano Spalletti: 'Gioca Ghoulam?' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO SSCN - Simpatico siparietto tra Vincenzo Petrazzuolo e Luciano Spalletti: 'Gioca Ghoulam?' -

Ultime Notizie dalla rete : siparietto tra

Goal.com

... Alessandra non è rimasta contenta dell'esibizione della sua allieva, accusandolal'altro di ... alimentando il; ' Maria ma cosa dici? Le parolacce non si dicono davanti ai ragazzi' ..."Se ogni tanto vuole saltare..." con queste parole il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha consegnato un'asta in miniatura al presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione della cerimonia dei ...Il presidente biancorosso sottolinea l'organizzazione e la passione che ha mosso il club nel 2021: "Grazie alle famiglie per la loro fiducia" ...Siparietto nel corso della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita tra Juventus e Cagliari. Quando un giornalista presente gli ha fatto i complimenti per aver indicato in ...