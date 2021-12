Alessandro Basciano “tocca il cul*” di Soleil ma punta Sophie: “Le piaccio!” – VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alessandro Basciano e la profondità di una pozzanghera parte 1… ciak! Entrato da pochissimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, l’intento del belloccio che strizza l’occhio alla chirurgia estetica (e Lulù ci ha visto lungo) è solo uno: conquistare una (a caso) tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Alessandro Basciano alla conquista di Sophie:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 dicembre 2021)e la profondità di una pozzanghera parte 1… ciak! Entrato da pochissimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, l’intento del belloccio che strizza l’occhio alla chirurgia estetica (e Lulù ci ha visto lungo) è solo uno: conquistare una (a caso) traSorge eCodegoni.alla conquista di:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - Lore88042873 : Rompete il cazzo a Sole per sta cosa con Basciano, ma Miriana che fa prima Nicola poi Biagio o Sophie gianmaria si-… - EMililani : @missanastasiaax Noooooooooo spero non sia Alessandro Basciano e Soleil questa è la peggio - VelvetMagIta : Alex Belli duramente criticato dopo la frecciatina ad Alessandro Basciano #VelvetMag #Velvet - GiuseppeporroIt : 'A me se una persona mi piace, vorrei buttarmi', Alessandro Basciano ad un passo dal dichiararsi a Soleil? #gfvip… -