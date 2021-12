Pnrr, Corso (Polimi): “Aumenta impegno in progettazione e spesa per sanità digitale” (Di domenica 19 dicembre 2021) In questi ultimi mesi, anche in virtù dell’avvio del Pnrr, “c’è stato sicuramente un aumento soprattutto di piani, di programmi di spesa per nuovi investimenti. Sui consuntivi si registra ancora abbastanza poco perché c’è un po’ di inerzia nell’implementare questi piani, ma sicuramente riguardo alla spesa, fotografiamo fermento e impegno”. Mariano Corso, docente di Leadership and Innovation alla School of Management del Politecnico di Milano e co-founder degli Osservatori Polimi sull’Innovazione digitale, riepiloga ad Adnkronos/Labitalia le trasformazioni digitali che hanno interessato il sistema sanitario in questi ultimi mesi, ancora di piena pandemia. Il Pnrr avrà un impatto notevole sulla digitalizzazione in sanità: “Non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) In questi ultimi mesi, anche in virtù dell’avvio del, “c’è stato sicuramente un aumento soprattutto di piani, di programmi diper nuovi investimenti. Sui consuntivi si registra ancora abbastanza poco perché c’è un po’ di inerzia nell’implementare questi piani, ma sicuramente riguardo alla, fotografiamo fermento e”. Mariano, docente di Leadership and Innovation alla School of Management del Politecnico di Milano e co-founder degli Osservatorisull’Innovazione, riepiloga ad Adnkronos/Labitalia le trasformazioni digitali che hanno interessato il sistema sanitario in questi ultimi mesi, ancora di piena pandemia. Ilavrà un impatto notevole sulla digitalizzazione in: “Non è ...

