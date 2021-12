Messias | “Oggi servirà l’atteggiamento giusto”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 dicembre 2021) Juniorha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan–Napoli, a proposito della sfida tra rossoneri e partenopei in chiave classifica. Questo scontro diretto può essere, infatti, molto importante per la lotta scudetto e può valere da una parte un allungo del Milan sugli azzurri o viceversa l’aggancio del secondo posto da parte degli uomini di Spalletti.Queste le sue parole: MILAN, ITALY – OCTOBER 16: Davide Calabria, Rafael Leao, Fikayo Tomori, Zlatan Ibrahimovic (obscured), Olivier Giroud and Sandro Tonali of AC Milan celebrate with fans after their sides victory in the Serie A match between AC Milan and Hellas Verona FC at Stadio Giuseppe Meazza on October 16, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)“Ci vuole qualità ma anche atteggiamento, sarà importantissimo. Tutte le squadre passano dei momenti ...