Koulibaly | “Ho litigato con queste discriminazioni | fate parte della società come faccio parte io”

Advertising

napolista : #Koulibaly in visita ad una squadra di migranti: «Parlo per voi perché non avete la forza che ho io» Su Fanpage: «… - MundoNapoli : Kalidou Koulibaly: “Io ho litigato contro le discriminazioni” -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly litigato

Hocon le discriminazioni, ho il dovere di parlare" Napoli 28/11/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Lazio / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: KalidouIl difensore ......più un tipo che ama i fatti - ha commentato- Non avete la forza di parlare, quello è il problema. Non avete la forza di essere ascoltati come me, non avete la forza che io ho. Ho ""...Su Fanpage: «Fate parte della società come ne faccio parte io. Ho litigato con le discriminazioni, ho il dovere di parlare» ...Il difensore ad Arci Mediterraneo: "Io parlo per voi perché se voi non potete parlare io ho il dovere di farlo e ne ho il diritto" ...