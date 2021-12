De Laurentiis: «In Serie A c’è concorrenza sleale» (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo lo scontro avvenuto durante l’assemblea della Lega Serie A tra il fiorentino Joe Barone e l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, a tornare sul tema dei conti dei club del massimo campionato ci ha pensato il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Intervenuto ai microfoni di Report su Rai Tre il presidente dei partenopei è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo lo scontro avvenuto durante l’assemblea della LegaA tra il fiorentino Joe Barone e l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, a tornare sul tema dei conti dei club del massimo campionato ci ha pensato il patron del Napoli Aurelio De. Intervenuto ai microfoni di Report su Rai Tre il presidente dei partenopei è L'articolo

Advertising

sportli26181512 : De Laurentiis: 'Se parlo della Serie A scoppia il finimondo! FIGC? Un centro di potere' - GIGGIONAPOLI : Il Cesto (calcio serie A ) ha tutte mele marce , in ogni settore : FIGC AIA CONI Lega Serie A e B ! Bisogna fare u… - _Sport_Calcio_ : Aurelio de Laurentiis e il calcio italiano, non molto bene... ??????? ? - Moixus1970 : RT @Eurosport_IT: Aurelio de Laurentiis e il calcio italiano, non molto bene... ??????? ? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Aurelio de Laurentiis e il calcio italiano, non molto bene... ??????? ? -