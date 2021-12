Calcio: Pioli, 'giocato partita vera e Milan non meritava di perdere' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milan, 19 dic. (Adnkronos) - "Non siamo stanchi e lo abbiamo dimostrato questa sera, dal punto di vista energia, aggressività, intensità tra le migliori del campionato contro una squadra che ha grande qualità nel palleggio. Dal punto di vista fisico e dell'intensità, la squadra mi è piaciuta. Ci è mancata la giocata giusta. Per me stasera una delle gare più belle delle ultime partite del Milan. Il rimpianto è prendere quel gol lì su palla inattiva". E' l'analisi del tecnico del Milan, Stefano Pioli a Dazn dopo il ko con il Napoli a San Siro. "Abbiamo giocato una partita, vera, seria, energica e la squadra non meritava di perderla", ha aggiunto Pioli. "Abbiamo speso tanto ma come tutte le squadre che competono in Europa e lottano per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021), 19 dic. (Adnkronos) - "Non siamo stanchi e lo abbiamo dimostrato questa sera, dal punto di vista energia, aggressività, intensità tra le migliori del campionato contro una squadra che ha grande qualità nel palleggio. Dal punto di vista fisico e dell'intensità, la squadra mi è piaciuta. Ci è mancata la giocata giusta. Per me stasera una delle gare più belle delle ultime partite del. Il rimpianto è prendere quel gol lì su palla inattiva". E' l'analisi del tecnico del, Stefanoa Dazn dopo il ko con il Napoli a San Siro. "Abbiamouna, seria, energica e la squadra nondi perderla", ha aggiunto. "Abbiamo speso tanto ma come tutte le squadre che competono in Europa e lottano per il ...

