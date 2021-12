Simona Branchetti sostituisce Barbara D’Urso e dice diretta “Non saremo …”

Leggi su cityroma

(Di sabato 18 dicembre 2021) Era da tempo che si vociferava su un possibile cambio di rotta per Pomeriggio 5, il noto programma che da diversi anni va in onda su Canale 5 ed è condotto da. Ebbene, adesso sembra essere arrivata la conferma del fatto che per il programma sono in arrivo delle novità. La principale è chesarà sostituita ed a prendere il suo posto sarà, una giornalista Mediaset che proprio la scorsa estate sembra aver condotto Morning News, su Canale 5, ottenendo un discreto successo. Questa non è l’unica novità introdotta in questi giorni. Lo scorso 13mbre, infatti, ha debuttato il nuovo programma Mattimo 5 News, condotto da Francesco Vecchi che ha di fatto preso il posto di Federica Panicucci. Ebbene, adesso sono in arrivo delle novità anche per ...