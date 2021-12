Pregliasco: «Omicron è già in Italia. Un altro lockdown può aiutare a sconfiggerla» (Di sabato 18 dicembre 2021) Un altro lockdown nazionale, come quello di marzo-aprile 2020, o qualcosa di simile, come lo scorso inverno, per sconfiggere la variante Omicron del coronavirus che si sta diffondendo... Leggi su ilmattino (Di sabato 18 dicembre 2021) Unnazionale, come quello di marzo-aprile 2020, o qualcosa di simile, come lo scorso inverno, per sconfiggere la variantedel coronavirus che si sta diffondendo...

Advertising

DarkAngel_DA00 : RT @dottorbarbieri: ?? PREGLIASCO: #LOCKDOWN POTREBBE AIUTARE A MITIGARE IMPATTO #OMICRON 'Capisco che non è facile ma dobbiamo essere fles… - MP04011972 : RT @dottorbarbieri: ?? PREGLIASCO: #LOCKDOWN POTREBBE AIUTARE A MITIGARE IMPATTO #OMICRON 'Capisco che non è facile ma dobbiamo essere fles… - frankponch72 : RT @dottorbarbieri: ?? PREGLIASCO: #LOCKDOWN POTREBBE AIUTARE A MITIGARE IMPATTO #OMICRON 'Capisco che non è facile ma dobbiamo essere fles… - GonnelliLuca : RT @dottorbarbieri: ?? PREGLIASCO: #LOCKDOWN POTREBBE AIUTARE A MITIGARE IMPATTO #OMICRON 'Capisco che non è facile ma dobbiamo essere fles… - Mati49346368 : RT @dottorbarbieri: ?? PREGLIASCO: #LOCKDOWN POTREBBE AIUTARE A MITIGARE IMPATTO #OMICRON 'Capisco che non è facile ma dobbiamo essere fles… -