Pomeriggio 5, cambia la conduttrice: “Sono frastornata ed agitata” (Di sabato 18 dicembre 2021) Cambio al timone di Pomeriggio 5. Come verrà ereditata la pesante eredità di Barbara D’Urso? La nuova conduttrice: “Sono agitata” Pomeriggio 5 è indissolubilmente legato al volto di Barbara d’Urso,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 18 dicembre 2021) Cambio al timone di5. Come verrà ereditata la pesante eredità di Barbara D’Urso? La nuova: “5 è indissolubilmente legato al volto di Barbara d’Urso,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Barbara D'Urso lascia, arriva Simona Branchetti: come cambia il pomeriggio di Canale 5 - mfslien : @jonvthanmfs davvero? comunque oggi pomeriggio sono andata a cercami la serie originale per vedere se trovavo qualc… - tajaliga : @RSeraglia Metà pomeriggio, ma potrebbe anche essere alba o tramonto. Non cambia. ?? - qn_giorno : Barbara D'Urso lascia, arriva Simona Branchetti: come cambia il pomeriggio di Canale 5 - LussyMarasa : Ma la serranda accanto alla mia camera da letto non la potevate cambia stamattina invece di farlo alle 3 di pomerig… -