Allegri ci crede: «Abbiamo recuperato al Napoli sei punti in tre partite» (Di sabato 18 dicembre 2021) Giustamente Allegri ci crede. L’assalto alla zona Champions non è così impossibile, almeno dal suo punto di vista, anche se i bianconeri sono a otto punti dalla squadra di Spalletti. Ieri il tecnico in conferenza ha detto: «A gennaio ci aspettano subito Napoli e Roma e dovremo farci trovare pronti. I primi due mesi del nuovo anno saranno determinati in tutte le competizioni. Intanto però la cosa positiva è che Abbiamo recuperato sei punti al Napoli in tre partite». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Giustamenteci. L’assalto alla zona Champions non è così impossibile, almeno dal suo punto di vista, anche se i bianconeri sono a ottodalla squadra di Spalletti. Ieri il tecnico in conferenza ha detto: «A gennaio ci aspettano subitoe Roma e dovremo farci trovare pronti. I primi due mesi del nuovo anno saranno determinati in tutte le competizioni. Intanto però la cosa positiva è cheseialin tre». L'articolo ilsta.

Advertising

zazoomblog : Allegri ci crede: «Abbiamo recuperato al Napoli sei punti in tre partite» - #Allegri #crede: #«Abbiamo #recuperato - napolista : Allegri ci crede: «Abbiamo recuperato al Napoli sei punti in tre partite» «A gennaio ci aspettano subito Napoli e… - ABBI45023611 : @Josto51037271 @SandroSca @kravotz Dichiarazioni del Real anzi di Florentino Peres, ma se per questo ci sono anche… - gilnar76 : Allegri ci crede: «Classifica? Abbiamo recuperato 6 punti, a gennaio…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Josto51037271 : @ABBI45023611 @SandroSca @kravotz Allegri è stato contattato due volte dal RealMadrid e pure da Inter è ha rifiutat… -