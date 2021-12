Un tour virtuale nel Quirinale tra segreti e tesori (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Quirinale apre le sue porte a tutti per una visita virtuale. La "casa degli italiani" approda su Google Arts and Culture ed è la prima volta a livello mondiale che un palazzo, sede della presidenza della Repubblica, è protagonista di un progetto di questo tipo. video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/Un-tour-virtuale-nel-Quirinale-tra-segreti-e-tesori 20211217 video 16564561.mp4"/videoI visitatori, comodamente da casa, potranno entrare nel Salone delle Feste, in quello dei Corazzieri, nella Cappella Paolina, nella Sala delle Feste, facendo un tour a 360 gradi tra capolavori antichi e contemporanei; potranno visitare lo studio del presidente, scoprire curiosità come il labirinto del giardino e la ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilapre le sue porte a tutti per una visita. La "casa degli italiani" approda su Google Arts and Culture ed è la prima volta a livello mondiale che un palazzo, sede della presidenza della Repubblica, è protagonista di un progetto di questo tipo. video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/Un--nel--tra--e-20211217 video 16564561.mp4"/videoI visitatori, comodamente da casa, potranno entrare nel Salone delle Feste, in quello dei Corazzieri, nella Cappella Paolina, nella Sala delle Feste, facendo una 360 gradi tra capolavori antichi e contemporanei; potranno visitare lo studio del presidente, scoprire curiosità come il labirinto del giardino e la ...

