"Io sono un dito nel cu***, ma tua madre...". Fedez sbrocca con Chiara Ferragni, un disastro in famiglia: volano stracci (Di venerdì 17 dicembre 2021) A nudo, Chiara Ferragni e Fedez. Ovviamente a nudo per scelta, con The Ferragnez, la serie su Amazon Prime Video in cui la coppia più esposta mediaticamente d'Italia ha deciso di esporsi ancor di più, facendosi riprendere un po' ovunque, per rivelare ogni dettaglio, o quasi della loro esistenza. Ed ecco che nell'ultima puntata i due coniugi tirano le somme sul progetto: il rapper ha parlato delle ansie che prova per il futuro e l'imprenditrice ha ammesso che, inizialmente, era spaventata dal progetto della serie. Ad aprire le danze Fedez, che spiega: "Io misuro tutto in quanta ansia mi dà il futuro, non ho altri metri di misurazione. Su Leone che inizia ad andare a scuola ci sono un paio di cose che mi mettono ansia". Dopo queste parole, lo psicoterapeuta ha fatto notare come la socialità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) A nudo,. Ovviamente a nudo per scelta, con The Ferragnez, la serie su Amazon Prime Video in cui la coppia più esposta mediaticamente d'Italia ha deciso di esporsi ancor di più, facendosi riprendere un po' ovunque, per rivelare ogni dettaglio, o quasi della loro esistenza. Ed ecco che nell'ultima puntata i due coniugi tirano le somme sul progetto: il rapper ha parlato delle ansie che prova per il futuro e l'imprenditrice ha ammesso che, inizialmente, era spaventata dal progetto della serie. Ad aprire le danze, che spiega: "Io misuro tutto in quanta ansia mi dà il futuro, non ho altri metri di misurazione. Su Leone che inizia ad andare a scuola ciun paio di cose che mi mettono ansia". Dopo queste parole, lo psicoterapeuta ha fatto notare come la socialità di ...

Maria20272683 : @danilo_vetrano @ValyTan @stanzaselvaggia NON si vergogna della propria scelta. È la massa di pecoroni tutti saccen… - lucabattanta : RT @AbracaBarna: Non so voi, ma a me tutto questo “riposizionarsi” da parte di alcuni:”chi ha mai detto che il vaccinato non contagia…chi h… - AbracaBarna : Non so voi, ma a me tutto questo “riposizionarsi” da parte di alcuni:”chi ha mai detto che il vaccinato non contagi… - serenvyss : sono veramente felice hande e burcu siano ancora amiche e che si frequentino ancora. sono ancora più felice per il… - c53anna : RT @faby6728: Miriana: ma come fai a giustificare una donna che ci prova con uno sposato Biagio: anche io sono fidanzato e tu mi abbracci… -