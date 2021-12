Inzaghi punta ancora su Sanchez | Inter così contro la Salernitana

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella sfida in casa della, Simonecambiala sua. Rifiata Lautaro Martinez, al suo posto spazio di nuovo ad Alexis. Con lui Edin Dzeko. Out Darmian, gioca ...

Nella sfida in casa della Salernitana, Simonecambia ancora la sua Inter. Rifiata Lautaro Martinez, al suo posto spazio di nuovo ad Alexis Sanchez. Con lui Edin Dzeko. Out Darmian, gioca Dumfries.... il capitano della formazione di Sarri, già otto reti all'attivo nella doppia sfida,Silvio ... C'è però un particolare che non deve far abbassare la guardia alla formazione di: a Salerno l'...L’Inter capolista, alla ricerca della sesta vittoria consecutiva, affronta la Salernitana di Colantuono per la 18esima giornata di Serie A ...Il Milan di Stefano Pioli è nuovamente alle spalle dell'Inter. E con due mesi d'anticipo rispetto alla scorsa stagione. Un Diavolo che lascia a Simone Inzaghi il comando ...