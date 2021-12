"Draghi non è l'anti Robin Hood. La riforma fiscale aiuta i poveri" (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'economista De Romanis: oltre ai tagli Irpef, l'assegno unico e le detrazioni vanno a vantaggio dei redditi bassi di ANTONIO TROISE Articolo Tagli all'Iva e 3,8 miliardi sul piatto. Ma sarà caro - ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'economista De Romanis: oltre ai tagli Irpef, l'assegno unico e le detrazioni vanno a vantaggio dei redditi bassi di ANTONIO TROISE Articolo Tagli all'Iva e 3,8 miliardi sul piatto. Ma sarà caro - ...

Advertising

emmabonino : Non riesco a darmi pace: come è possibile che in Ue ci sentiamo invasi da 7mila poveracci? Non hanno cibo, coperte,… - Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: Voglio incoraggiare chi non si è vaccinato a farlo e chi ha fatto le prime due dosi a fare l… - riotta : Dai dati disponibili non si vede impatto negativo manovra #Draghi su buste paga lavoratori e sciopero Cgil-Uil suon… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'L’Economist incensa l’Italia come Paese più migliorato del 2021. L’ennesima meritata medaglia di questo 2021? No, purtroppo è… - alfre_i : RT @flayawa: #Sileri: “la quarta ondata non è colpa dei non vaccinati, ma di chi sosteneva che i vaccinati non contagiano” Quindi è colpa… -