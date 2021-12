Covid: Figliuolo, 'per bambini metterne in sicurezza più possibili' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "Ho detto qualche giorno fa che vaccinare i bambini è un atto di amore. Ieri abbiamo iniziato le vaccinazioni da 5 agli 11 anni, sulle 11mila a livello nazionale, solo mille sono fatte qui in Toscana. L'obiettivo è mettere in sicurezza prima di tutti i più fragili. La vaccinazione dei bambini è una vaccinazione a sé, va fatta principalmente con i pediatri, non ci sono obiettivi prefissati, la volontà è mettere in sicurezza più bambini possibili". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, oggi a Firenze dove ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer, hub vaccinale per i bambini fragili della fascia di età tra 5 e 11 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "Ho detto qualche giorno fa che vaccinare iè un atto di amore. Ieri abbiamo iniziato le vaccinazioni da 5 agli 11 anni, sulle 11mila a livello nazionale, solo mille sono fatte qui in Toscana. L'obiettivo è mettere inprima di tutti i più fragili. La vaccinazione deiè una vaccinazione a sé, va fatta principalmente con i pediatri, non ci sono obiettivi prefissati, la volontà è mettere inpiù". Lo ha detto il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza, oggi a Firenze dove ha visitato l'ospedale pediatrico Meyer, hub vaccinale per ifragili della fascia di età tra 5 e 11 anni.

