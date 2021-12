Serie A, nessuno spostamento per stipendi, imposte e contributi di febbraio (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Lega Serie A, attraverso una nota pubblicata al termine dell’assemblea odierna, ha fatto sapere che non chiederà alcuno spostamento per le prossime scadenze relative a stipendi, imposte e contributi previste a febbraio: “Con riferimento al rinvio del termine delle verifiche federali di pagamento degli emolumenti e delle imposte e contributi, al momento fissato al 16 febbraio, nell’ottica di salvaguardia della regolarità della competizione e nel rispetto delle regole stabilite a inizio stagione, la Lega Serie A non ritiene necessario alcun spostamento e/o sospensione delle scadenze in questione”. Tra gli altri temi, per i diritti tv nell’area Medio Oriente e Nord Africa è stato conferito un mandato ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) La LegaA, attraverso una nota pubblicata al termine dell’assemblea odierna, ha fatto sapere che non chiederà alcunoper le prossime scadenze relative apreviste a: “Con riferimento al rinvio del termine delle verifiche federali di pagamento degli emolumenti e delle, al momento fissato al 16, nell’ottica di salvaguardia della regolarità della competizione e nel rispetto delle regole stabilite a inizio stagione, la LegaA non ritiene necessario alcune/o sospensione delle scadenze in questione”. Tra gli altri temi, per i diritti tv nell’area Medio Oriente e Nord Africa è stato conferito un mandato ...

