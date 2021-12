Iva Zanicchi contro il programma di Claudio Baglioni

(Di giovedì 16 dicembre 2021) IvailUà didopo il flop conclamato di sabato 11 dicembre Ivaha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi e non ha avuto peli sulla lingua nel parlare del“Uà” di. La cantante che parteciperà a Sanremo nella sezione Big tra qualche mese, è stata punzecchiata sul suo one-woman show, “D’Iva“, andato in onda qualche settimana fa senza riscuotere il successo sperato. Lanon ci ha pensato due volte e ha fatto notare che anche ildel suo collega, “Uà“, è andato molto male in termini di share., ex direttore artistico di ...

A 81 anni ,si prepara ad affrontare quello che stando alle sue parole sarà l' "ultimo Festival di Sanremo da concorrente". Queste settimane sono per lei un'occasione preziosa per fare un bilancio ...non si è certo trattenuta. Senza mezzi termini, in un'intervista al settimanale Oggi, ha espresso il suo parere su Claudio Baglioni e il suo programma ' Uà '. La cantante ha paragonato il ...Emilio Fede torna libero. Lo ha annunciato lo stesso giornalista, ieri sera, in una telefonata a Non è l'Arena. L'ex direttore del Tg4 era stato condannato in via definitiva ...Quote San Remo 2022, uscita la lista ufficiale dei cantanti, i bookmakers hanno stilato le lavagne dei favoriti al Festival.