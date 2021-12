Cusano Mutri, la biblioteca “Vitelli” premiata per l’archivio digitale della memoria cusanese (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa biblioteca comunale “Girolamo Vitelli” di Cusano Mutri ha ricevuto il premio “Maneant” nell’ambito dell’evento “SBAM, Incontri ravvicinati” (Biblioteche Archivi Musei) organizzato a Napoli il 9 e 10 dicembre 2021 dall’Associazione San Bonaventura Onlus che opera presso la biblioteca “Fra Landolfo Caracciolo” del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore di Napoli. Il premio è stato conferito alla biblioteca del comune di Cusano Mutri “per la buona prassi utilizzata per la realizzazione del sito dell’archivio digitale contenente le fotografie d’epoca e i testi dialettali cusanesi”. “Non sarebbe stato possibile realizzare il sito senza la collaborazione dei cittadini che hanno reso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLacomunale “Girolamo” diha ricevuto il premio “Maneant” nell’ambito dell’evento “SBAM, Incontri ravvicinati” (Biblioteche Archivi Musei) organizzato a Napoli il 9 e 10 dicembre 2021 dall’Associazione San Bonaventura Onlus che opera presso la“Fra Landolfo Caracciolo” del complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore di Napoli. Il premio è stato conferito alladel comune di“per la buona prassi utilizzata per la realizzazione del sito delcontenente le fotografie d’epoca e i testi dialettali cusanesi”. “Non sarebbe stato possibile realizzare il sito senza la collaborazione dei cittadini che hanno reso ...

