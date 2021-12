Roma | a fuoco la caserma dei Carabinieri di via Tor di Quinto | ferito un militare

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Ala scuola nazionale selezione e reclutamento deiSalvo D'Acquisto. E' successo nel primo pomeriggio di oggi 15 dicembre, in via Tor di. I vigili del, intervenuti sul luogo, hanno subito provveduto ad estinguere le fiamme innescatesi all'interno di un locale adibito a foresteria. Sono ancora incerte le cause dell'incendio. Nel rogo è rimastoun carabiniere che è stato trasportato all'ospedale S. Andrea.